Георгий Джикия: «Игроки очень ценят, что Федун делает для «Спартака», и в тяжелой ситуации согласились пойти на сокращение зарплат»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия ответил на актуальные вопросы «СЭ» по поводу ситуации в российском футболе.

— Надо ли досрочно завершать чемпионат?

— Нет. Пока есть шанс доиграть нынешний сезон, надо за него цепляться.

— Если чемпионат завершать досрочно, закреплять ли его результаты? Объявлять «Зенит» чемпионом, «Локомотив» и «Краснодар» — в Лиге чемпионов, «Ростов» и ЦСКА — в Лиге Европы, «Оренбург» и «Рубин» — в стыковых матчах, «Крылья Советов» и «Ахмат» вылетают?

— Нет, ни в коем случае. Если сезон не доигран, то и итог поводить неправильно.

— Готовы ли вы пойти на сокращение зарплаты, чтобы помочь клубу?

— Наши игроки уже обо всем договорились с руководством клуба. Мы очень ценим все, что Леонид Арнольдович Федун делает для «Спартака», для футболистов, и в такой тяжелой для него ситуации согласились пойти на этот шаг.

— Стоит ли вернуться на формат «весна-осень»?

— Скажу так — мне приятнее большее количество матчей проводить в теплое время года.

— Нужно ли расширять РПЛ до 18 команд?

— Нет. (Вячеслав Короткин)