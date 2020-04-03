Георгий Джикия: «Игроки очень ценят, что Федун делает для «Спартака», и в тяжелой ситуации согласились пойти на сокращение зарплат»
Капитан «Спартака» Георгий Джикия ответил на актуальные вопросы «СЭ» по поводу ситуации в российском футболе.
— Надо ли досрочно завершать чемпионат?
— Нет. Пока есть шанс доиграть нынешний сезон, надо за него цепляться.
— Если чемпионат завершать досрочно, закреплять ли его результаты? Объявлять «Зенит» чемпионом, «Локомотив» и «Краснодар» — в Лиге чемпионов, «Ростов» и ЦСКА — в Лиге Европы, «Оренбург» и «Рубин» — в стыковых матчах, «Крылья Советов» и «Ахмат» вылетают?
— Нет, ни в коем случае. Если сезон не доигран, то и итог поводить неправильно.
— Готовы ли вы пойти на сокращение зарплаты, чтобы помочь клубу?
— Наши игроки уже обо всем договорились с руководством клуба. Мы очень ценим все, что Леонид Арнольдович Федун делает для «Спартака», для футболистов, и в такой тяжелой для него ситуации согласились пойти на этот шаг.
— Стоит ли вернуться на формат «весна-осень»?
— Скажу так — мне приятнее большее количество матчей проводить в теплое время года.
— Нужно ли расширять РПЛ до 18 команд?
— Нет. (Вячеслав Короткин)