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Георгий Джикия: «Амкар» жив!»

23 апреля 2020, 23:03
Георгий Джикия. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Георгий Джикия. Фото Федор Успенский., "СЭ"
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия в прямом эфире с комментатором Нобелем Арустамяном ответил на вопрос о своем бывшем клубе «Амкаре». В 2018 году «Амкар» был расформирован.

— Обрушение мировых экономик или вернуться в «Амкар»?

— Блииин... Ну вернуться в «Амкар», конечно, но его сейчас нет... Но он жив! «Амкар» жив!

26-летний Георгий Джикия в текущем сезоне провел 27 матчей за «Спартак» и забил один мяч при двух голевых передачах. За «Амкар» он выступал с 2015 по 2016 год (42 матча, четыре гола).

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