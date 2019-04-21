20:22 | Футбол — РПЛ

Георгий Черданцев: "В аэропорту многие включали хайлайты матча с моим коммментарием и делали погромче"

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Комментатор Георгий Черданцев отметил, что получил много эмоций от матча 24-го тура РПЛ "Краснодар" - "Зенит" (2:3). Кубанцы сравняли счет в концовке встречи, а гости забили победный мяч в добавленное время. Черданцев вел игру и запомнился болельщикам эмоциональным репортажем.

"Спустя день не отказываюсь от своих слов - вчера в Краснодаре был один из самых эмоциональных матчей в жизни.

После этой игры личка всех соцсетей забита - кто-то благодарит и хвалит, кто-то кроет матом и говорит, что испортил игру. Все как обычно, только в больших масштабах.

Вживую люди редко подходят, но довольно забавный фидбек получаю регулярно. Сегодня в аэропорту очень многие, видя меня, ставили хайлайты матча с моим комментарием и делали погромче, чтобы я слышал.

В любом случае спасибо всем за обратную связь - когда репортаж имеет такой отклик, это всегда хорошо. Дарил бы нам футбол побольше поводов для таких эмоций!" - написал Черданцев в Инстаграме.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спустя день не отказываюсь от своих слов - вчера в Краснодаре был один из самых эмоциональных матчей в жизни. ⠀ После этой игры личка всех соцсетей забита - кто-то благодарит и хвалит, кто-то кроет матом и говорит, что испортил игру. Все как обычно, только в больших масштабах. ⠀ Вживую люди редко подходят, но довольно забавный фидбек получаю регулярно. Сегодня в аэропорту очень многие, видя меня, ставили хайлаты матча с моим комментарием и делали погромче, чтобы я слышал. ⠀ В любом случае спасибо всем за обратную связь - когда репортаж имеет такой отклик, это всегда хорошо. Дарил бы нам футбол побольше поводов для таких эмоций!

Публикация от Георгий Черданцев. Комментатор (@cherdantsev71)

Краснодар - Зенит

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 24-й тур. "Локо" – ЦСКА, "Краснодар" – "Зенит" и другие матчи
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