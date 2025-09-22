Генсек РФС Митрофанов заявил, что исполком УЕФА не обсуждал возвращение России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал информацию об обсуждении вопроса допуска российских команд на международные турниры на исполкоме УЕФА в Тиране.

Заседание исполкома состоялось 11 сентября. Позже появилась информация о странах, которые выступили за возвращение России или против него.

«На исполкоме УЕФА ничего не было. УЕФА в рамках нашего с ними диалога этот вопрос постоянно рассматривает и обсуждает. Но какого-то формализованного голосования пока нет. Тем не менее мы видим, что все большее количество стран в рамках коммуникации позитивно относятся к возвращению России на международную арену», — цитирует Митрофанова ТАСС.

Российские команды с 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой УЕФА.