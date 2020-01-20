Геннадий Орлов: «Смешно, когда говорят, что в «Зените» нет комбинационного футбола»

Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о стиле игры «Зенита». Питерцы единолично возглавляют турнирную таблицу РПЛ.

— Семак с чего начал? Ракицкий — Иванович, сейчас «Зенит» за 19 туров пропустил всего 9 мячей, — цитирует Орлова «Спорт уик-энд». — Выстрой фундамент, а потом атакуй уже. Смешно, когда говорят: вот людям не нравится, что в «Зените» нет комбинационного футбола. А как может его не быть, если выиграли 6:1 у «Ростова»? Как без комбинаций можно столько забить?

«А вот снова заброс на Дзюбу...» А сколько Дзюба уже по флангу прорвался слева и справа? Нет, есть у «Зенита» разнообразие в игре. Большего хотите? Подождите, всему свое время.