Геннадий Орлов: «Сейчас в России нет звезд уровня Аршавина. Поэтому и спроса из Европы тоже нет»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов объяснил, почему российские игроки редко уезжают в Европу.

— Из-за пандемии, серьезных финансовых потерь наши клубы вряд ли теперь будут приглашать игроков с именем?

— В Россию, как правило, едут за деньгами. Но видите какая сейчас картина складывается. Я вам уже как-то говорил, что надо сделать ставку на своих воспитанников, нужно обучать тренеров. Давайте поднимать своих ребят. Это реально.

— Теперь, наверное, и в Европу наши футболисты не рискнут уезжать? Сводки о количестве смертей в Италии, Испании еще долго будут сидеть в головах...

— Мы хоть и любим говорить про спортивные амбиции и прогресс, но все равно чаще всего на первом месте у футболиста стоят деньги. Ему нужно сделать себе задел на будущее. Это первое. Во-вторых, давайте признаем, что сейчас в России нет звезд, на которых имеется реальный спрос в Европе. Ни одной звезды по большому счету! Серьезные деньги нашим игрокам вряд ли кто-то там предложит. А какой смысл уезжать ради понижения зарплаты?

— Для саморазвития, чтобы попробовать свои силы на другом уровне.

— Не знаю... Молодым футболистам, действительно, еще можно рисковать. Но таких немного. Уже сложившиеся исполнители потеряют в деньгах. Да и риск огромный — заиграют ли они там?

— Значит, сомневаетесь, что Кокорин уедет в Европу?

— Посмотрим, рискнет ли? Многое зависит от того, какая команда его позовет. Если, например, хочешь играть в АПЛ, надо сначала взвесить свои возможности: а потянешь ли там? Вот Аршавин уехал.

— Однако фактически продержался в АПЛ только полтора сезона.

— Ну все равно. Его «Арсенал» брал как очень известного футболиста, за него заплатили серьезные деньги. У него был другой статус по сравнению с нашими нынешними ведущими игроками. (Виталий Айрапетов).