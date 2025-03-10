Орлов оценил игру Солари и Гарсии: «Мартинс был полезнее»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что по игре в атаке «Спартак» сейчас превосходит «Зенит».

— «Спартак» однозначно может занести себе в актив игру в атаке. «Зенит», надо признать, так пока действовать впереди не может. В этом компоненте красно-белые превосходят на сегодняшний день питерцев. Но посмотрим, что команды покажут в следующем туре.

Игра новичков «Спартака»? Вот смотрите. Станкович в перерыве выпустил троих — Гарсию, Солари и Мартинса. Так вот последний, на мой взгляд, оказался полезнее остальных. Мартинсу надо больше доверять. Какая у него скорость, какая физика, какой рывок! Высокий, с ударом. Почему он не играл с первых минут?

Барко вновь произвел сильное впечатление. Неутомимый. Как ведет игру! 90-я минута, а он пашет, обостряет. Молодец. А как он пробил с «точки» паненкой? Вот это и называется мастерство. Федя Смолов, увы, на домашнем чемпионате мира так исполнить не смог...

А вот за Угальде судьям нужно следить внимательнее. Этот парень нередко фолит в атаке. Я не шучу, присмотритесь к нему. Хитрец! Знает, как обмануть, подтолкнуть, незаметно нарушить правила. Кстати, таким качеством обладал Диего Марадона.

Матч удался. Настоящий праздник футбола! Потрясающие эмоции, — сказал «СЭ» Орлов.