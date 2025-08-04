Орлов — о Глушенкове: «Ему нужно меньше думать о своей исключительности! Борись за место в составе!»

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил перспективы в «Зените» атакующего полузащитника Максима Глушенкова.

— Считаю, Семак справедливо не включил Глушенкова в стартовый состав. Его выпустили на поле на 84-й минуте. И что он продемонстрировал? Запорол две атаки! Две передачи отдал в никуда. Первую — в ноги армейцу, вторую, неудобную, на Лусиано. В борьбу! Вот что мы имеем на выходе.

Меня просто удивило интервью его отца. Мол, если к сыну так тут относятся, он может сменить команду. А как относятся-то? Может быть, надо спрашивать прежде всего с себя?! Меньше думать о себе, о своей яркости, неповторимости, исключительности. А больше — о «Зените»!

А то в каком-то матче Глушенков начал предъявлять претензии Мантуану. Так ты посмотри для начала, как он пашет, как отдается игре, какой у него КПД! Вот этого Максиму сейчас недостает. Не набрал форму, не приносит пользы.

Конкуренция в «Зените» очень серьезная. К ней нужно быть готовым! Если не тянешь, остаешься в запасе. Борись за место в составе. Ты — на контракте. Доказывай, что ты лучше. Он же уже сменил четыре команды, так? Так ты задумайся: может, уже хватит? Может, пора остановиться? Данные у Глушенкова есть. Очень жалко будет, если он пропадет как футболист. Это станет его поражением, — сказал Орлов.

«Зенит» набрал 5 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 5 очками — на 7-й строчке, отставая от сине-бело-голубых по дополнительным показателям.

В 4-м туре РПЛ «Зенит» сыграет в гостях с «Ахматом» 9 августа, ЦСКА в этот же день примет «Рубин».