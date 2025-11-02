Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

2 ноября 2025, 11:00

Орлов: «Жерсон явно добавил игре «Зенита» качества»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением о победе «Зенита» над «Локомотивом» (2:0) в 14-м туре РПЛ.

— Результат закономерен. Наконец-то питерские болельщики, тренеры дождались появления в стартовом составе Жерсона. Помните, в какой-то момент некоторые эксперты утверждали, что бразилец не хочет играть за «Зенит», зимой обязательно уедет.

А что мы видим? Жерсон набрал форму, получил игровое время. И добавил команде Семака качества. Я сейчас прежде всего имею в виду культуру паса. Как он мягко работает с мячом, как понимает партнеров. Это сразу бросилось в глаза. Примерно 90 процентов его передач точны. Уровень! И тут же Педро засверкал, Вендел очень хорошо смотрелся.

После встречи с «Динамо» я сказал, что это был самый цельный матч «Зенита» в сезоне. А сегодняшний первый тайм против «Локо», на мой взгляд, самый качественный. Многое получалось. Хозяева явно переигрывали подопечных Галактионова, забрали середину поля. Импровизировали, создавали моменты. Могли забить больше, но в ряде эпизодов гостей, конечно, выручил Митрюшкин. Я был на стадионе, народ получал удовольствие от такого футбола.

Геннадий Орлов: интервью комментатора&nbsp;&mdash; о&nbsp;победе Зенита над Локомотивом в&nbsp;14 туре РПЛ и&nbsp;игре Глушенкова.«Потрясающий тайм Глушенкова! Народ его полюбил». Орлов — о матче «Зенит» — «Локомотив»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Геннадий Орлов
Читайте также
ЦСКА на пороге усиления обороны. Армейцы вступили в битву с таинственным саудовским клубом за бразильца
Эксперт Подольская назвала средний размер соцпенсии после индексации 1 апреля
На зимней Олимпиаде-2026 выступят 13 российских спортсменов
Соревнования по лыжным гонкам на Олимпиаде 2026 пройдут с 7 по 22 февраля
WSJ узнала о намерениях Ирана продолжить проект обогащения урана
Болельщик из РФ рассказал об идее пронести флаг на открытие Олимпиады
Популярное видео
«Лион» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Лион» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Зальцбург»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Зальцбург»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Панатинаикос» — «Рома»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Панатинаикос» — «Рома»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Сельта»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Сельта»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Кайрат»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Кайрат»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Карабах»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Карабах»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Челси»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Челси»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Интер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Интер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Вильярреал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Бавария»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Бавария»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Марсель»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Марсель»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Славия»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Славия»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Бетис»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Бетис»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Мальме» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Мальме» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ 14-й тур: «Зенит» — «Локомотив», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
КДК РФС отменил красную карточку Мелкадзе
«Ахмат» обратился в ЭСК по двум эпизодам матча с «Балтикой»
«Спартак» обратился в ЭСК по матчу с «Краснодаром»
КДК рассмотрит удаление Мелкадзе и заявление «Ахмата» об отмене красной карточки игроку
КДК вызвал Туфана Садыгова на заседание по делу «Химок»
КДК не будет рассматривать инцидент с разбитым автобусом «Спартака» перед матчем с «Краснодаром»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • volish17

    От него толку не будет как бы не хотелось , хи..ха..

    02.11.2025

  • руслан магомедов

    орел достал со своими педрами-жерсонами может свалите уже в бразилию, хера сдесь околачиваетесь.

    02.11.2025

  • Горын

    Жерсон набрал форму, всего лишь % на 50.

    02.11.2025

    • «Краснодар» — «Спартак»: прогноз на матч РПЛ

    «Оренбург» — «Сочи»: стартовые составы команд
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 18 12 4 2 37-12 40
    2
    		 Зенит 18 11 6 1 34-12 39
    3
    		 Локомотив 18 10 7 1 39-23 37
    4
    		 ЦСКА 18 11 3 4 30-17 36
    5
    		 Балтика 18 9 8 1 24-7 35
    6
    		 Спартак 18 8 5 5 26-23 29
    7
    		 Рубин 18 6 5 7 16-22 23
    8
    		 Ахмат 18 6 4 8 22-25 22
    9
    		 Акрон 18 5 6 7 22-26 21
    10
    		 Динамо 18 5 6 7 27-26 21
    11
    		 Ростов 18 5 6 7 15-20 21
    12
    		 Кр. Советов 18 4 5 9 20-33 17
    13
    		 Динамо Мх 18 3 6 9 8-21 15
    14
    		 Пари НН 18 4 2 12 12-28 14
    15
    		 Оренбург 18 2 6 10 17-29 12
    16
    		 Сочи 18 2 3 13 16-41 9
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    27.02 19:30 Зенит – Балтика - : -
    28.02 12:00 Оренбург – Акрон - : -
    28.02 14:30 Динамо Мх – Рубин - : -
    28.02 17:00 Локомотив – Пари НН - : -
    28.02 19:30 Краснодар – Ростов - : -
    1.03 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
    1.03 16:30 Сочи – Спартак - : -
    1.03 19:00 Ахмат – ЦСКА - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 11
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 9
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 11
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 7
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 16 1 2
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 16 1 6
    Йонуц Неделчару
    Йонуц Неделчару

    Акрон

    		 17 1 4
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости