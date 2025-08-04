Футбол
4 августа, 14:00

Орлов — о пенальти в ворота ЦСКА: «Круговой же ударил Мантуана по ноге»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» прокомментировал эпизод с пенальти в пользу «Зенита» в матче с ЦСКА (1:1) в 3-м туре РПЛ.

— Споры по поводу пенальти? Так вот сейчас снова показали повтор. Ну ведь был контакт! Круговой ударил Мантуана сзади по ноге. Подбил. Так что 11-метровый.

Что касается гола ЦСКА, то я бы не винил в нем Латышонка. Прекрасное исполнение Алеррандро. Да и вообще, вся та комбинация была разыграна как по нотам. Семь игроков армейской команды находились в чужой штрафной! Это же не случайно. Таковы требования Челестини. Быстрый переход от обороны к атаке и прессинг. Ну и сам удар Алеррандро! С 12-13 м — точно в уголок! Исполнил! — сказал Орлов.

«Зенит» набрал 5 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 5 очками — на 7-й строчке, отставая от сине-бело-голубых по дополнительным показателям.

В 4-м туре РПЛ «Зенит» сыграет в гостях с «Ахматом» 9 августа, ЦСКА в этот же день примет «Рубин».

Футбол
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Геннадий Орлов
  • the gathering !

    Футбол с вар превратился в театр Шекспира. Закинь мяч в штрафную, там много игроков, кто нибудь кому нибудь обязательно наступит на ногу. Дальше надо проявлять актерское мастерство, изобразить жутчайшие муки

    04.08.2025

  • hattabysh

    Ударили вчера Кисляка по ноге, аж боязно за пацана стало. Не красная, но Ж.К. железобетонно. Только кто ж наберется смелости показать ее? А в эпизоде с пенальти футбольная хитрость Мантуана, он притормозил и Круговому стало некуда девать правую ногу. Конечно Круговой задел Мантуана, но уж об ударе говорить не надо.

    04.08.2025

  • Sasha Sasha

    В каждом матче да даже в эпизоде все бьют друг друга по ногам,за это сразу пенальти давать?

    04.08.2025

  • Павел Леонидович

    это тебя гена по башке давно ударили и не лечишся, трепло позорное

    04.08.2025

  • bandradio

    Ну а что он должен был сказать? ))) насмешили)))) Конечно, конечно.

    04.08.2025

  • Иванова Кира

    Гена Орлов?....Не...Он не орёл, Гена Бакланов он))

    04.08.2025

  • spartsmen

    конечно, ген. ещё в раздевалке :))

    04.08.2025

