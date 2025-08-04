Орлов — о пенальти в ворота ЦСКА: «Круговой же ударил Мантуана по ноге»

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» прокомментировал эпизод с пенальти в пользу «Зенита» в матче с ЦСКА (1:1) в 3-м туре РПЛ.

— Споры по поводу пенальти? Так вот сейчас снова показали повтор. Ну ведь был контакт! Круговой ударил Мантуана сзади по ноге. Подбил. Так что 11-метровый.

Что касается гола ЦСКА, то я бы не винил в нем Латышонка. Прекрасное исполнение Алеррандро. Да и вообще, вся та комбинация была разыграна как по нотам. Семь игроков армейской команды находились в чужой штрафной! Это же не случайно. Таковы требования Челестини. Быстрый переход от обороны к атаке и прессинг. Ну и сам удар Алеррандро! С 12-13 м — точно в уголок! Исполнил! — сказал Орлов.

«Зенит» набрал 5 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 5 очками — на 7-й строчке, отставая от сине-бело-голубых по дополнительным показателям.

В 4-м туре РПЛ «Зенит» сыграет в гостях с «Ахматом» 9 августа, ЦСКА в этот же день примет «Рубин».