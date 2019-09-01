Геннадий Орлов: «Кононову грех жаловаться на график. Купили игроков, длинная скамейка»

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» подвел итоги матча 8-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит» (0:1).

— Выходит, прав Широков?

— Я очень хорошо знаю Широкова, как и Андрея Аршавина. Они эксперты замечательные. Что называется, ближе всех к футболу. Их оценка — настоящая. И потом — мне не очень понятны слова Кононова до игры про плотный график.

— Почему же?

— А на что люди рассчитывают? Вам такие деньги платят, покупают игроков. У вас скамейка длинная. Готовьте запасных! Тренер не имеет права так говорить. Грех жаловаться — таков футбольный режим. Мы же хотим выступать на уровне европейских серьезных клубов. А они как раз и идут в таком графике. Нельзя жаловаться на усталость. Значит, тренеры неправильно работают с футболистами. (Виталий Айрапетов)

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