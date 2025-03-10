Орлов: «Вендела надо дисквалифицировать на один матч. Плюс один — условно. Игру со «Спартаком» он пропустит»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что полузащитника «Зенита» Вендела нельзя оправдать за его оскорбительный жест в матче 20-го тура РПЛ с «Факелом» (2:0).

— «Зенит» на выезде победил «Факел». Какое-то время подопечным Сергея Семака потребовалось на то, чтобы привыкнуть к искусственному газону в Воронеже. В итоге сказалось более высокое исполнительское мастерство. Лусиано — молодец, забил. У Глушенкова был шанс.

Сейчас лидером «Зенита» является Мантуан. По игре, заряженности, физической готовности. Все делает на высокой скорости. Да, где-то не хватает техники, точности. Но по остальным параметрам — он, как говорится, запевала, задает тональность игре команде своими перемещениями. Нино, кстати, сыграл лучше, по сравнению с матчем с ЦСКА. Видимо, проведена работа над ошибкой.

Удаление Вендела. Знаете, здесь применима такая фраза: «понять можно, но оправдать — нельзя». Ну существуют же правила... Вендел не имел права показывать такой жест. Все равно его нужно наказать. Мне кажется, справедливее всего было бы дисквалифицировать бразильца по схеме — 1+1. То есть, игру со «Спартаком», по идее, он должен пропустить. А вторая единичка — условная дисквалификация, — сказал «СЭ» Орлов.