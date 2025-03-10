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Орлов: «Вендела надо дисквалифицировать на один матч. Плюс один — условно. Игру со «Спартаком» он пропустит»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Вендел и Макс Дзиов.
Фото ФК «Зенит»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что полузащитника «Зенита» Вендела нельзя оправдать за его оскорбительный жест в матче 20-го тура РПЛ с «Факелом» (2:0).

— «Зенит» на выезде победил «Факел». Какое-то время подопечным Сергея Семака потребовалось на то, чтобы привыкнуть к искусственному газону в Воронеже. В итоге сказалось более высокое исполнительское мастерство. Лусиано — молодец, забил. У Глушенкова был шанс.

Сейчас лидером «Зенита» является Мантуан. По игре, заряженности, физической готовности. Все делает на высокой скорости. Да, где-то не хватает техники, точности. Но по остальным параметрам — он, как говорится, запевала, задает тональность игре команде своими перемещениями. Нино, кстати, сыграл лучше, по сравнению с матчем с ЦСКА. Видимо, проведена работа над ошибкой.

Удаление Вендела. Знаете, здесь применима такая фраза: «понять можно, но оправдать — нельзя». Ну существуют же правила... Вендел не имел права показывать такой жест. Все равно его нужно наказать. Мне кажется, справедливее всего было бы дисквалифицировать бразильца по схеме — 1+1. То есть, игру со «Спартаком», по идее, он должен пропустить. А вторая единичка — условная дисквалификация, — сказал «СЭ» Орлов.

Артем Дзюба празднует гол в&nbsp;матче &laquo;Крылья Советов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Акрон&raquo; (0:2). 9&nbsp;марта. Самара.«Понять Вендела можно, оправдать — нет. А Дзюба — выдающийся для России игрок». Орлов — о «Спартаке» и «Зените»
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Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
Геннадий Орлов
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2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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