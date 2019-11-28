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Геннадий Орлов: «Дриусси не видит себя в составе «Зенита», Кокорин уже сейчас лучше него»

28 ноября 2019, 20:25
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Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением о перспективах форварда «Зенита» Себастьяна Дриусси.

— Дриусси вызывает огромные опасения. Аргентинец сбавил же, вообще перестал атаковать! Может быть, снизил к себе требования. Расстроило его недавнее интервью. Такое ощущение, что просится, чтобы его отпустили.

— В США?

— Да, в MLS. Бекхэм создал команду и зовет к себе Дриусси и Краневиттера. Считаю, переезд в Америку со спортивной точки зрения — это шаг назад. Однако сам Дриусси не верит, что будет проходить в состав «Зенита», когда в строй вернутся Кокорин и Малком. Они же вместе тренируются. И Кокорин уже сейчас выглядит лучше Дриусси. Поэтому аргентинец и задумался: найдется ли ему место в атаке? Судите сами: Дзюба, Азмун, Кокорин и Малком. Ну куда ему? В любом случае, решать будет руководство клуба. Я просто констатирую факт — Дриусси сдал. В этом сезоне его КПД невысок.

— Однако, согласитесь, южноамериканец играет не на совсем привычной для себя позиции.

— Да. Он же латает дыру. Дриусси — нападающий, а его ставят полузащитником, причем с большим объемом работы. К аргентинцу нет претензий по поводу старания. Однако есть другие вопросы... (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Геннадия Орлова — здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/champions-league/reviews/28-noyabrya-zenit-lion-2-0-gruppovoy-turnir-ligi-chempionov-mnenie-gennadiya-orlova-spartak-1615608/

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