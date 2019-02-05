Геннадий Орлов: "Большую работу по Ракицкому провел наш друг Толя Тимощук"

Спортивный комментатор Геннадий Орлов - о переходе Ярослава Ракицкого в "Зенит". Ранее защитник выступал за "Шахтер". Орлов отметил, что большую работу по трансферу проделал Анатолий Тимощук.

- Ракицкий долгие годы играл за сборную Украины. Более 50 матчей провел. Он тоже там был лидером. Это левый центральный защитник, левша. В последнее время он был не так ярок, как в предыдущие годы. Но это и понятно, - сказал Орлов в своем видеоблоге. "Шахтер" живет в Киеве, а играет то во Львове, то в Харькове. Там сейчас не до футбола. Ему нужна новая мотивация. 29 лет - это нормально для центрального защитника. Вспомните, в какой возрасте заканчивал Терри, вспомните Бонуччи, Барцальи и Кьеллини - им всем за 30 и они по сей день блестяще играют за "Ювентус". Сергей Семак ему лично сам первый позвонил. Хотя, конечно, большую подготовительную работу провел наш друг Толя Тимощук.

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