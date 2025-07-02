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2 июля 2025, 15:45

Митрофанов заявил, что из показаний Писарского следует косвенное участие футболиста в ставках

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «РБ Спорт» рассказал о позиции организации по делу форварда «Сочи» Владимира Писарского. Футболист подозревается в ставке на матч с его участием.

Владимир Писарский.Новые подробности дела Писарского: ставки делал его друг, а «Сочи» могут присудить техническое поражение

— Пока все, что есть в открытом доступе, говорит о том, что игрок дал денег некоему другу детства, и на этом все. Есть ли некие свидетельства взаимодействия футболиста с букмекерской конторой?

— В отличие от представителей Писарского, которые много чего рассказывают и даже делают какие-то выводы за комитет по этике, не считаю правильным комментировать детали до окончания разбирательства. Департаментом защиты игры РФС собраны определенные материалы. В том числе есть показания игрока, из которых, по нашему мнению, следует косвенное участие футболиста в ставках. Поэтому, если бы речь шла просто о том, что кто-то кому-то дал деньги в долг и он пошел к букмекерам, никаких вопросов бы не возникало. Определенная позиция Департамента защиты игры сформирована, я с ней согласился, отправил материалы на рассмотрение комитета по этике.

Источник: РБ Спорт
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Владимир Писарский (Сычевой)
ФК Сочи
Максим Митрофанов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
2
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
3
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-1 3
5
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
6
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
7
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
8
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
9
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
10
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
11
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ростов 1 0 0 1 1-2 0
13
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
14
 Рубин 1 0 0 1 1-3 0
15
 Родина 1 0 0 1 0-3 0
16
 Акрон 1 0 0 1 0-5 0
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31.07 20:00 Родина – Ростов - : -
1.08 14:00 Акрон – Рубин - : -
1.08 16:15 ЦСКА – Кр. Советов - : -
1.08 18:30 Динамо Мх – Локомотив - : -
1.08 20:45 Балтика – Динамо - : -
2.08 16:00 Оренбург – Зенит - : -
2.08 18:15 Краснодар – Факел - : -
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Г
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 2
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Зелимхан Бакаев

Локомотив

 1
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П
Эсекиэль Барко
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Спартак

 1
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Краснодар

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Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

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 1 0 0
Марат Апшацев
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