Митрофанов заявил, что из показаний Писарского следует косвенное участие футболиста в ставках

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «РБ Спорт» рассказал о позиции организации по делу форварда «Сочи» Владимира Писарского. Футболист подозревается в ставке на матч с его участием.

— Пока все, что есть в открытом доступе, говорит о том, что игрок дал денег некоему другу детства, и на этом все. Есть ли некие свидетельства взаимодействия футболиста с букмекерской конторой?

— В отличие от представителей Писарского, которые много чего рассказывают и даже делают какие-то выводы за комитет по этике, не считаю правильным комментировать детали до окончания разбирательства. Департаментом защиты игры РФС собраны определенные материалы. В том числе есть показания игрока, из которых, по нашему мнению, следует косвенное участие футболиста в ставках. Поэтому, если бы речь шла просто о том, что кто-то кому-то дал деньги в долг и он пошел к букмекерам, никаких вопросов бы не возникало. Определенная позиция Департамента защиты игры сформирована, я с ней согласился, отправил материалы на рассмотрение комитета по этике.