Гендиректор «Зенита» Медведев рассказал о подробностях повреждения Дзюбы

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал подробности травмы нападающего Артема Дзюбы.

«Травматизм на искусственных полях гораздо выше — это аксиома. Надеюсь, что он сможет восстановиться к матчу против «Локомотива», — цитирует Медведева ТАСС.

Ранее, главный тренер петербуржцев Сергей Семак рассказал, что у Дзюба испытывает мышечные проблемы.

Предыдущий матч «Зенит» провел против «Алании» (2:2, 5:6 — пен.) в БЕТСИТИ Кубке России в Грозном на синтетическом поле.

В следующем туре «Зенит» дома примет «Локомотив». Матч пройдет в субботу, 30 апреля.