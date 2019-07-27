23:53 27 июля | Футбол — РПЛ

Генеральный директор "Тамбова" Коновалова была уверена в победе над "Спартаком"

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Генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова после матча третьего тура РПЛ со "Спартаком" (2:0) призналась, что в душе была уверена в победе своей команды, сообщает ТАСС.

"Пока не могу сказать, что у меня на душе – просто эйфория. В душе была уверена, что мы выиграем, честно! Мы через такие тернии шли к этому матчу, долго готовились. Нет слов, чтобы описать это! На мой взгляд, главное – не расслабляться. После второго гола я шептала и повторяла: "Парни, держаться". Ведь знаете, как бывает – расслабились и результат пропал. Нужно собраться и идти дальше", – приводит слова Коноваловой ТАСС.

Тамбов - Спартак

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