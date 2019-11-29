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Генеральный директор «Сочи»: «Надеюсь, что к следующему матчу подведем ребят к нормальному состоянию»

29 ноября 2019, 20:55
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал информацию о том, что ряд футболистов команды заразились ангиной.

Ранее сообщалось, что за два дня до игры 18-го тура российской премьер-лиги с «Оренбургом» тренировку пришлось отменить. По заключению клубных докторов, игроков команды подкосил вирус инфекционной ангины. В лазарете с подобным диагнозом оказалось десять полевых футболистов.

— У четырех-пяти человек была температура, — приводит ТАСС слова Рубашко. — Они вместе находились, поэтому и столько заболело, по-другому не может быть. Надеюсь, что к следующему матчу подведем ребят к нормальному состоянию.

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Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7231931

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