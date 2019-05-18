Генеральный директор "Рубина" рассказал о бюджете клуба на сезон-2019/20

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов рассказал, от чего будет зависеть бюджет казанского клуба на следующий сезон.

– Все будет зависеть от лимита на легионеров. Меня как руководителя клуба с небольшим бюджетом устраивает нынешний лимит. Мы можем наигрывать своих игроков, потом их продавать, – сказал Сайманов в эфире программы "Инсайдеры" на канале "Матч Премьер".

В идеале бюджет "Рубина" на следующий сезон – 150 миллионов евро. В реале? Больше, чем 1,5 миллиарда (рублей). Мы сможем занять место в середине, можем даже побороться за Лигу Европы.

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