Генеральный директор "Рубина": "Мы еще не выплатили звездным игрокам все долги"



Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов заявил, что его клуб еще не выплатил все долги звездным игрокам команды.

- Всему свое время. Можно было бы пригласить сюда, например, Месси, - сказал Сайманов в эфире программы "Инсайдеры" на канале "Матч Премьер". - Ну был у нас Азмун, звездный игрок. Сейчас ему в "Рубине" не место. Я бы хотел, чтобы он оказался здесь через пару лет. У нас есть Степанов с Курского района, Агапов жил недалеко от стадиона.

Мы еще не выплатили звездным игрокам все долги. Но у нас есть график выплаты задолженностей. Мы как антикризисные менеджеры неплохо справились с задачей.

"Рубин" занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 35 очков после 28 туров.

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