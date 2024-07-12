Генеральный директор «Динамо»: «Планируем точечно усилиться»
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о трансферных планах клуба.
«Мы планируем точечно усилиться. Не буду говорить, на какие позиции ищем футболистов. Нападающий? Как только подпишем игрока, сразу все объявим», — цитирует «РБ Спорт» Пивоварова.
В сезоне-2024/25 «Динамо» заняло 3-е место в чемпионате России.
В это трансферное окно «Динамо» подписало вратаря Андрея Лунева, а также рассталось с голкипером Антоном Шуниным и нападающим Федором Смоловым.
Источник: «РБ Спорт»
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