Генеральный директор «Динамо»: «Планируем точечно усилиться»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о трансферных планах клуба.

«Мы планируем точечно усилиться. Не буду говорить, на какие позиции ищем футболистов. Нападающий? Как только подпишем игрока, сразу все объявим», — цитирует «РБ Спорт» Пивоварова.

В сезоне-2024/25 «Динамо» заняло 3-е место в чемпионате России.

В это трансферное окно «Динамо» подписало вратаря Андрея Лунева, а также рассталось с голкипером Антоном Шуниным и нападающим Федором Смоловым.