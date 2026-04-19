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Пивоваров: «У «Динамо» есть не только прошлое и настоящее, но и будущее»

Микеле Антонов
Корреспондент

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров поздравил клуб со 103-летием на открытии исторической трибуны стадиона.

«Нашему спортивному обществу, футбольному клубу исполнилось 103 года. Всех поздравляю! Громадное спасибо руководству музея. Они продолжают развиваться. Спасибо за реализованный проект. Отрадно, что музей каждый год делает что-то новое для наших болельщиков. Также спасибо фанатам, что поддерживаете, приводите семьи, детей. Понимаем, что благодаря этому у «Динамо» есть не только прошлое, настоящее, но и будущее!» — сказал Пивоваров на открытии исторической трибуны стадиона «Динамо».

За свою историю «Динамо» 11 раз становилось чемпионом СССР, 6 раз выигрывало Кубок СССР и один раз побеждало в Кубке России.

В чемпионате России бело-голубые один раз выиграли серебряные медали и шесть раз становились бронзовыми призерами.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
Результаты / календарь
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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