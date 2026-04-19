Пивоваров: «У «Динамо» есть не только прошлое и настоящее, но и будущее»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров поздравил клуб со 103-летием на открытии исторической трибуны стадиона.

«Нашему спортивному обществу, футбольному клубу исполнилось 103 года. Всех поздравляю! Громадное спасибо руководству музея. Они продолжают развиваться. Спасибо за реализованный проект. Отрадно, что музей каждый год делает что-то новое для наших болельщиков. Также спасибо фанатам, что поддерживаете, приводите семьи, детей. Понимаем, что благодаря этому у «Динамо» есть не только прошлое, настоящее, но и будущее!» — сказал Пивоваров на открытии исторической трибуны стадиона «Динамо».

За свою историю «Динамо» 11 раз становилось чемпионом СССР, 6 раз выигрывало Кубок СССР и один раз побеждало в Кубке России.

В чемпионате России бело-голубые один раз выиграли серебряные медали и шесть раз становились бронзовыми призерами.