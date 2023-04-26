Генеральный директор ЦСКА Бабаев о падении ТВ-рейтингов: «Не катастрофа, но есть тенденция»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о падении телевизионных рейтингов РПЛ.

— Рейтинги ТВ сильно падают? У вас есть какие-то цифры?

— Да, к сожалению. Не могу сказать, что прям катастрофически, но это тенденция. Начиная с 2018 года, понятно, что был домашний чемпионат мира, но тем не менее каждый год все ниже, ниже и ниже — это еще до введения Fan ID, до изменения политической ситуации, внешнеполитической. Мне кажется, лучше самим вовремя попытаться понять, почему это происходит, возможно ли это изменить , а не ждать, когда уже совсем со дна постучат. Потому что по поводу реформы Кубка тоже было много опасений, что это неэффективная модель, что экономически и спортивно нет никакого улучшения, но мы видим, что это не совсем так. Понятно, что есть вопросы по формату, но формат дал другие преимущества. Возможно провести какой-то тюнинг Кубка, чтобы учесть то, что мы не учли. Но думаю, что даже скептики признают, что в целом эксперимент удачный. С точки зрения финансов это даже не обсуждается, это очевидно, цифры об этом говорят. По чемпионату тоже надо подумать, решения никакого не было, кроме формирования рабочей группы.