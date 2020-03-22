Гендиректор «Уфы»: «Тилль уже переведен в общую палату. Он не заражен коронавирусом»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что полузащитник его команды Оливье Тилль несколько дней назад был госпитализирован в городскую инфекционную больницу Уфы.
— 16 марта команда вернулась с выезда. Тилль почувствовал недомогание. 17-го числа медицинский штаб мне об этом доложил. Мы начали действовать по всем правилам. Приехала скорая, забрала футболиста в больницу. Игрок был помещен в отдельный бокс. 19 марта сдал первый анализ. Результат отрицательный. Вчера вечером опять отрицательный результат. Тилля уже перевели в общую палату. Он не заражен коронавирусом. Просто мы как футбольный клуб должны были следовать определенным нормам.
— А чем тогда он болен? ОРВИ?
— Он почувствовал недомогание, вот мы и обратились в скорую. Понимаете, он же иностранец, видит, что творится. Поэтому сам поступил очень дисциплинировано.
— Когда его должны выписать?
— Он уже в общей палате. Не заражен. Но все равно какое-то время пробудет еще в больнице.
— У других игроков все нормально со здоровьем?
— Остальные футболисты — на самоизоляции. Мы 17 марта ввели карантин. Команда много ездила. Поэтому мы приняли все соответствующие меры. (Виталий Айрапетов)
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 307 278 человек. Умерших — 13049, выздоровевших — 92 373. В России на данный момент 306 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия.
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