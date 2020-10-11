Гендиректор «Уфы» Шайбеков: «Задача у Рахимова одна — выйти из нынешнего положения»
Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков прокомментировал назначение Рашида Рахимова на пост главного тренера команды.
— Задача одна — выйти из положения, в котором находится клуб.
— Какие-то трансферные цели уже успел обозначить Рахимов?
— Сейчас мы над этим работаем. Осталась неделя. Когда возьмём игроков, тогда и объявим. (Константин Колмаков)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.