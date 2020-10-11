РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Гендиректор «Уфы» Шайбеков: «Задача у Рахимова одна — выйти из нынешнего положения»

11:06
Рашид Рахимов. Фото "СЭ"
Рашид Рахимов. Фото "СЭ"
Теги:

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков прокомментировал назначение Рашида Рахимова на пост главного тренера команды.

— Задача одна — выйти из положения, в котором находится клуб.

— Какие-то трансферные цели уже успел обозначить Рахимов?

— Сейчас мы над этим работаем. Осталась неделя. Когда возьмём игроков, тогда и объявим. (Константин Колмаков)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир