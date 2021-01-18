Гендиректор «Уфы»: «Карп не рассказал, в какой клуб он переходит»

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков в беседе с «СЭ» прокомментировал решение полузащитника Кэтэлина Карпа разорвать трудовой договор с клубом.

«У него был пункт в контракте, что он до 31 января может разорвать контракт при наличии предложений, — сказал Шайбеков «СЭ». — В последнее время Кэтэлин не попадал в состав, поэтому решил так поступить. Наверное, он уже в ближайшее время куда-то перейдет. Я спросил, куда он перейдет, но он не назвал команду, поэтому пока не знаю»

Карп перешел в «Уфу» в январе 2017 года из румынского «Вииторула». За это время 27-летний полузащитник провел 90 матчей в составе уфимцев и забил 3 гола.

(Сергей Федоров)