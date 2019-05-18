Гендиректор "Рубина" рассказал о том, как Черчесов помог решить вопрос с долгом перед Кудряшовым

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов рассказал, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов помог казанскому клубу в ситуации вокруг долга перед защитников Федором Кудряшовым. Игрок расторг контракт с казанцами 10 января 2019 года, а затем перешел в "Истанбул".

- Кудряшов подал в палату, - сказал Сайманов в эфире программы "Инсайдеры" на канале "Матч Премьер". - Чтобы нам не закрыли регистрацию, я просил Черчесова, чтобы он позвонил Кудряшову и попросил отложить рассмотрение. Я дал гарантии: нам должны были прийти деньги за Азмуна, мы просили отложить рассмотрение на неделю. Станислав Саламович позвонил, поговорил и, получается, помог "Рубину".

"Рубин" занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 35 очков после 28 туров.

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