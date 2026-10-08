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Гендиректор Родины Погонин объяснил назначение Альбы новым главным тренером

Гендиректор «Родины» Погонин о назначении Альбы: «Команда прибавит в балансе и игровой дисциплине»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Генеральный директор «Родины» Александр Погонин прокомментировал назначение Джонатана Альбы новым главным тренером команды.

«Родина» объявила о назначении 44-летнего испанца 8 октября. Он подписал контракт до лета 2028 года. С февраля 2025 года по сентябрь 2026-го Альба был главным тренером «Ростова». В «Родине» он сменил своего соотечественника Хуана Диаса.

Джонатан Альба.«Родина» определилась с главным тренером. Московский клуб возглавит Альба, ушедший из «Ростова»

— Мы рады и воодушевлены тем, что Джонатан Альба присоединился к нашему проекту.

Нам импонирует работа, которая была проделана Джонатаном и его штабом в «Ростове». Они отлично понимают футбол и с точки зрения расчёта и анализа, и с точки зрения страсти.

Джонатан и его штаб — большие профессионалы с систематическим подходом к анализу данных, используемых при подготовке команды. Важно, что умение работать с цифрами отражается и на практике: «Ростов» — одна из лучших команд лиги по показателям скоростно-силовой работы. Это заслуживает уважения.

Уверен, что под руководством Джонатана «Родина» прибавит в балансе и игровой дисциплине. Безусловно, знание лиги, отсутствие бытовой адаптации и языкового барьера станут существенным преимуществом на старте работы Джонатана и его штаба.

Отдельно хочется выразить благодарность Российскому футбольному союзу и лично Максиму Львовичу Митрофанову за оперативное согласование возможности совмещать работу в нашем клубе и сборной России, — приводит слова Погонина пресс-служба клуба.

После 9 туров «Родина» с 5 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче команда 11 октября на выезде сыграет против ЦСКА в 10-м туре.

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Источник: ФК «Родина»
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РПЛ
ФК Родина
Джонатан Альба
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

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