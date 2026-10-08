Гендиректор «Родины» Погонин о назначении Альбы: «Команда прибавит в балансе и игровой дисциплине»

Генеральный директор «Родины» Александр Погонин прокомментировал назначение Джонатана Альбы новым главным тренером команды.

«Родина» объявила о назначении 44-летнего испанца 8 октября. Он подписал контракт до лета 2028 года. С февраля 2025 года по сентябрь 2026-го Альба был главным тренером «Ростова». В «Родине» он сменил своего соотечественника Хуана Диаса.

— Мы рады и воодушевлены тем, что Джонатан Альба присоединился к нашему проекту.

Нам импонирует работа, которая была проделана Джонатаном и его штабом в «Ростове». Они отлично понимают футбол и с точки зрения расчёта и анализа, и с точки зрения страсти.

Джонатан и его штаб — большие профессионалы с систематическим подходом к анализу данных, используемых при подготовке команды. Важно, что умение работать с цифрами отражается и на практике: «Ростов» — одна из лучших команд лиги по показателям скоростно-силовой работы. Это заслуживает уважения.

Уверен, что под руководством Джонатана «Родина» прибавит в балансе и игровой дисциплине. Безусловно, знание лиги, отсутствие бытовой адаптации и языкового барьера станут существенным преимуществом на старте работы Джонатана и его штаба.

Отдельно хочется выразить благодарность Российскому футбольному союзу и лично Максиму Львовичу Митрофанову за оперативное согласование возможности совмещать работу в нашем клубе и сборной России, — приводит слова Погонина пресс-служба клуба.

После 9 туров «Родина» с 5 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче команда 11 октября на выезде сыграет против ЦСКА в 10-м туре.

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