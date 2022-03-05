Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от гостевого матча 20-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА.

«Едем на игру со спортивным настроением. Естественно, мы должны добыть необходимые очки и показать красивый футбол. У ЦСКА в последних двух матчах две победы, вызывает ли это тревогу? Мы настроены на красивый футбол и спортивную борьбу», — сказал Измайлов «СЭ».

После 19-ти туров РПЛ «Нижний Новгород» (22 очка) занимает десятое место, а ЦСКА (33 очка) идет четвертым.

Матч ЦСКА — «Нижний Новгород» состоится сегодня, 5 марта на стадионе «ВЭБ Арена». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.