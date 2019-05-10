Гендиректор "Локомотива" заявил, что Игорь Денисов больше двух недель не появляется в расположении команды

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе после матча 28-го тура чемпионата России против "Рубина" (4:0) рассказал "СЭ" о ситуации с полузащитником команды Игорем Денисовым.
– Я хочу, по крайней мере, переговорить с игроком. Для меня важнее переговорить со спортсменом, чем с любым его представителем. Глаза в глаза, чтобы понимать, что происходит. Потому что сложилась странная ситуация.
– Получается, он порядка двух недель не появляется в расположении команды?
– Думаю, что уже больше. (Арман Мкртчян)
Полностью интервью Василия Кикнадзе - здесь.
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https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/vasiliy-kiknadze-denisova-net-v-moskve-i-on-ne-vyhodit-na-svyaz-seychas-kollegi-vyyasnyayut-chto-s-nim-proishodit-1543540/
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