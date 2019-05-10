Гендиректор "Локомотива" заявил, что Игорь Денисов больше двух недель не появляется в расположении команды

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе после матча 28-го тура чемпионата России против "Рубина" (4:0) рассказал "СЭ" о ситуации с полузащитником команды Игорем Денисовым.

– Я хочу, по крайней мере, переговорить с игроком. Для меня важнее переговорить со спортсменом, чем с любым его представителем. Глаза в глаза, чтобы понимать, что происходит. Потому что сложилась странная ситуация.

– Получается, он порядка двух недель не появляется в расположении команды?

– Думаю, что уже больше. (Арман Мкртчян)

Полностью интервью Василия Кикнадзе - здесь.