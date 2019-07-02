Гендиректор "Крыльев Советов": "Зимняя классика" в РПЛ? Это нереально"

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков прокомментировал "СЭ" идею бывшего генерального директора "Динамо" Дмитрия Иванова проводить в РПЛ "зимнюю классику" – матч звезд на снегу.

– Согласны с Ивановым? – вопрос Шашкову.

– Это нереально. У всех разные сроки, разный подготовительный процесс. Не понимаю, как всех можно будет в кучу собрать. Какой тренер отпустит футболистов на такие матчи?

– Будет всего один матч, на открытом воздухе, который должен популяризировать футбол.

– Чтобы популяризировать футбол, надо в него хорошо играть. Мое мнение такое. Необходимо показывать качественный футбол, чтобы болельщикам было интересно приходить на стадион. И тогда не надо будет никакие компенсационные матчи проводить, из космоса что-то придумывать.

– Не видите плюсов в этой идее?

– Не вижу. (Арман Мкртчян)