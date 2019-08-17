Гендиректор «Крыльев»: «Соболева пригласят в сборную, если он будет прогрессировать»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков после матча 6-го тура чемпионата России против «Урала» (3:1) отметил, что нападающий Александр Соболев заслужит вызов в сборную России, если не снизит требования к себе и продолжит прогрессировать.

Автором победного гола стал именно 22-летний Соболев, для которого этот мяч стал пятым в сезоне-2019/20. На данный момент он возглавляет список лучших бомбардиров премьер-лиги.

— Парень прогрессирует, взрослеет, — цитирует ТАСС Шашкова. — Полтора года назад, когда мы его брали, он еще был мальчиком. У него хорошее отношение к себе и тренировочному процессу. Если он не снизит к себе требования и будет прогрессировать, тренер сборной обратит на него внимание.

Это был тяжелый первый тайм, вязкая игра — довлеет недобор очков, ответственность за результат, — признал гендиректор самарцев. — Забили гол, во втором тайме стало легче. Тренер, видимо, что-то сказал в раздевалке, команда перестроилась и добыла очень важную и нужную победу.

Удаление было по делу. Какие могут быть вопросы? Оно, конечно, тоже сказалось.