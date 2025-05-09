Гендиректор «Факела» Асхабадзе назвал цирковым шоу публикацию «Химок»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе назвал цирковым шоу публикацию «Химок», в которой подмосковный клуб поставил себя на четвертое место в таблице посещаемости клубов РПЛ.

Клубы в таблице были ранжированы по доле жителей городов, которые приходят на домашние матчи команд РПЛ.

«Таблица посещаемости от «Химок»? Не хочу говорить и обсуждать несерьезные вещи, которых и так много в футболе. И не хочу обсуждать цирковое шоу», — приводит слова Асхабадзе Sport24.