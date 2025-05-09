Футбол
9 мая, 14:03

Гендиректор «Факела» Асхабадзе назвал цирковым шоу публикацию «Химок»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе назвал цирковым шоу публикацию «Химок», в которой подмосковный клуб поставил себя на четвертое место в таблице посещаемости клубов РПЛ.

Клубы в таблице были ранжированы по доле жителей городов, которые приходят на домашние матчи команд РПЛ.

«Таблица посещаемости от «Химок»? Не хочу говорить и обсуждать несерьезные вещи, которых и так много в футболе. И не хочу обсуждать цирковое шоу», — приводит слова Асхабадзе Sport24.

Источник: Sport24
ФК Факел (Воронеж)
Роман Асхабадзе
  • Ilya Gudman

    Пидор сначала на Спартаке денег срубил теперь черноземных разводит , гнать давно пора этого циркача там Газизов отдыхает где Асхабадзе работает , привод Шалимова вообще как издевка а в Воронеже все хавают , видимо совсем дегенерат губер местный если этого прохиндея Асхабадзе слушает , либо тоже замазан , тьфу на это плядство

    10.05.2025

  • Славомудр Приморский

    Некогда аслабадзу шутейки шутить, он подбивает бабки, честно распиленные на возне со стадионами для фекалов. Не зря ж столько лет старался.

    09.05.2025

