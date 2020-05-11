Гендиректор «Ахмата»: «Готовы доиграть чемпионат, хоть и считаем это нецелесообразным»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» обсудил ситуацию в клубе из Грозного и российском футболе в период пандемии коронавируса.

— Наши игроки продолжают сидеть на карантине, как и все жители нашей страны, — начал Айдамиров. — Продолжают тренировки по видео, сидя в четырех стенах. После нескольких месяцев взаперти им придется выйти и начать тренироваться. Будет трудно, но это их работа. Пока никто не понимает, когда это все закончится, но надеюсь, 15 мая наступит какая-то ясность.

— Специалисты говорят, что игрокам потребуется хотя бы месяц, чтобы вернуть кондиции.

— С такой ситуацией еще не сталкивался, ведь даже в отпуске футболисты поддерживают форму. Тренеры по физподготовке наверняка уже подготовили индивидуальные планы для каждого, так что остается только ждать.

— РФС отправил в правительство протокол возобновления сезона. Что в нем самое главное?

— Чтобы все было безопасно для здоровья футболистов, членов команд и всех остальных. Самое главное — нужна ясность, что мы дальше делаем. Мы готовы доиграть сезон, хоть и считаем это нецелесообразным, но категорически против того, чтобы решение по данному вопросу уходило за май. Затягивания процесса накладывает определенные финансовые обязательства. Непонятно, как комплектоваться к следующему сезону. У многих футболистов заканчиваются контракты. Будем расторгать соглашения с теми, кто не согласится на понижение зарплаты в новых экономических реалиях. (Евгений Белоусов)