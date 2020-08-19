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«Где шесть очков «Спартаку» от «Уфы»? Комментарий Евсеева после «Спартака» длиной в семь секунд

18:30
Вадим Евсеев. Фото Instagram.
Вадим Евсеев. Фото Instagram.
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвел итог матча третьего тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака» (1:1)

 — Я сейчас скажу отдельный акцент. Одну фразу, — сказал Евсееев в эфире канала «Матч премьер». — Мне интересно услышать, где шесть очков команде «Спартак» от «Уфы»?

У «Уфы» отличился Павел Аликин, у «Спартака» — Эсекиэль Понсе, а Джоржан Ларссон не реализовал пенальти.

Уфа — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 3-й тур. «Зенит» — ЦСКА и другие матчи




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