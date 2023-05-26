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Сегодня, 07:50

Газзаев: «К счастью, «Ахмат» вовремя поменял Талалаева на Ташуева»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Сергей Ташуев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» высоко оценил работу Сергея Ташуева в «Ахмате».

— Нынешнее пятое место грозненцев для вас сюрприз?

— К счастью, руководство «Ахмата» своевременно сменило тренера. Вместо Талалаева пришел Ташуев. Этот ход себя полностью оправдал. И вы видите, как, например, в отличие от того же «Ростова», грозненцы накатывают на финише? Четыре победы в пяти матчах! У «Ахмата» еще сохраняются шансы на призовую тройку. Так что тут я бы отметил работу опытного тренера Сергея Ташуева.

— Вам нравится, как выглядит «Краснодар» при Владимире Ивиче?

— Я так понимаю, что этому тренеру не сразу удалось донести свои требования до подопечных. Первые результаты оставляли желать лучшего. Но потом ситуация стабилизировалась. Сейчас «Краснодар» выглядит довольно содержательно, в последнем туре крупно победил «Ростов». Не забывайте, что команда еще и вышла в финал Кубка России, где будет бороться с ЦСКА. Так что вторую часть чемпионата и особенно концовку «быки» могут занести себе в актив.

Футболисты ЦСКА празднуют гол. «В следующем сезоне ЦСКА должен бороться за чемпионство. «Химкам» воздалось за Юрана». Интервью Газзаева
Футбол
ФК Ахмат
Валерий Газзаев
Сергей Ташуев
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
Результаты / календарь
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26 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 26 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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