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Сегодня, 18:50

Газзаев считает серьезным матч ЦСКА против «Акрона»

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» оценил шансы команды в матче 6-го тура РПЛ против «Акрона».

«Матч будет серьезным. Все игры этого сезона «Акрон» проводит достаточно неплохо, поэтому этот матч для ЦСКА, точно легким не будет. Но после поражения в матче с «Локомотивом» армейцам особенно сильно нужна победа», — сказал Газзаев «СЭ».

Встреча между ЦСКА и «Акроном» пройдет 24 августа на «ВЭБ Арене». Начало в 15.00 по московскому времени.

Денис Сафронов

Кубок России
ФК Акрон
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
Результаты / календарь
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 - : -
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 - : -
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 - : -
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
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ЦСКА

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Спартак

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

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 4
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Бителло

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