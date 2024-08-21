Газзаев считает серьезным матч ЦСКА против «Акрона»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» оценил шансы команды в матче 6-го тура РПЛ против «Акрона».

«Матч будет серьезным. Все игры этого сезона «Акрон» проводит достаточно неплохо, поэтому этот матч для ЦСКА, точно легким не будет. Но после поражения в матче с «Локомотивом» армейцам особенно сильно нужна победа», — сказал Газзаев «СЭ».

Встреча между ЦСКА и «Акроном» пройдет 24 августа на «ВЭБ Арене». Начало в 15.00 по московскому времени.

Денис Сафронов