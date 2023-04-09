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Газзаев: «Скорее всего, «Спартак», ЦСКА и «Ростов» разыграют призовые места»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о матче 22-го тура РПЛ между армейцами и «Химками» (3:0).

«Конечно, у ЦСКА уровень технического, тактического и индивидуального исполнения гораздо выше, чем у «Химок». Результат говорит сам за себя. Хотя «Химки» сначала старались контролировать мяч и атаковать. В команду пришел новый тренер, принес новые эмоции, но это не помогло. В ЦСКА однозначно выше уровень мастерства», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Газзаева.

Также он высказался о борьбе за призовые места в чемпионате России.

«Скорее всего, «Спартак», ЦСКА и «Ростов» разыграют призовые места. Думаю, в эту борьбу может вмешаться «Ахмат» или «Динамо». Турнирная таблица — это зеркало чемпионата. Сейчас меня больше разочаровывает «Сочи». Терпят поражение за поражением», — добавил специалист.

«Зенит» сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 51 очко. «Ростов» идет вторым (44 очка). «Спартак» занимает третью строчку (42 очка), ЦСКА — четвертую (41 очко).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005079009_gazzaev_spartak_cska_i_rostov_razyigrayut_prizovyie_mesta
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РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 2 : 0
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 2 : 0
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 3 : 3
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 1 : 2
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 3 : 0
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 3 : 1
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

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Торпедо М

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Локомотив

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