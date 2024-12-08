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Газзаев: «Дзюба своим авторитетом помогает «Акрону. Заслуга Тедеева, что у них есть стиль»

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Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о выступлении «Акрона» в нынешнем сезоне.

«Отметил бы «Акрон», который показывает очень хороший и приятный футбол. Хочу поздравить тренера Заура Тедеева с проделанной работой. По результату и качеству игры его команда оставляет отличное впечатление, особенно с учетом того, что это дебютант РПЛ. У «Акрона» есть свой стиль, и он от него не отходит. В России в принципе очень мало команд со своим характерным стилем. Если к нему прибавить еще и мастерство, тогда можно будет претендовать и на более высокие места. Если говорить о Дзюбе, то в команде он недавно, но его авторитет определенно сказывается на коллективе. Тут, в первую очередь, заслуга главного тренера, который наигрывает эту систему. И, конечно, Дзюба своим авторитетом помогает», — сказал Газзаев «ВсеПроСпорт».

Клуб из Тольятти набрал 22 очка после 18 туров и занимает девятое место в таблице РПЛ.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Артем Дзюба
ФК Акрон
Валерий Газзаев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 3 : 0
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 1 : 2
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 3 : 1
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 2 : 3
8.12 14:00
Динамо – Химки
 4 : 1
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 0 : 1
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 1 : 0
8.12 19:30
Краснодар – Локомотив
 0 : 0
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