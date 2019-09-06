Газзаев поддержал УДО Кокорина и Мамаева

Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал освобождение футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина по УДО.

— Решение суда об условно-досрочном освобождении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина является логичным: спортсмены полностью испытали на себе систему уголовного наказания, — сказал Газзаев. — Уверен, они вынесли из всей этой ситуации урок на всю жизнь. Для них это послужит двойной мотивацией вернуться в большой футбол. Учитывая их большой опыт, думаю, что у них не будет трудностей вернуться в большой спорт, тем более, что они не забывали о нем, находясь под стражей.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил форварда «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого — на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

В начале июля осужденные были доставлены в ИК-4, близ города Алексеевка Белгородской области. Сегодня в колонии состоялось выездное заседание Алексеевского районного суда, по итогам которых было принято положительное решение по УДО.