Газзаев: «Я бы не сказал, что «Ростов» реально претендует на призовые места»

Бывший главный ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев оценил выступление «Ростова» в текущем сезоне.

«Команда чередует матчи: то проведет хорошую игру, то провалит. То выиграет, то проиграет. Это говорит, что квалификация игроков не позволяет выдерживать дистанцию длинного турнира. Команда, которая стремится попасть в тройку призеров, должна показывать более стабильные результаты и качество игры. Я бы не сказал, что «Ростов» реально претендует на призовые места», — приводит слова Газзаева Metaratings.ru.

После шести туров «Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 8 очков. В следующем матче ростовчане 1 сентября примут «Факел».