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Газизов: ««Уфа» недовольна прошлым сезоном, в этом году будем забираться выше»

13:37
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал об отношении команды к результатам прошлого сезона и о работе с болельщиками.

«Команда недовольна тем, что произошло в прошлом сезоне. Нам надо все разобрать. И в этом году мы будем забираться все выше. Наши ребята могут это осуществить.

Команда заинтересована в том, чтобы привлечь болельщиков. Для меня самая большая радость, когда я вижу в любом районе города наших фанатов. Мы ориентированы на эту работу. Сделали фан-арт? Его кто-то взял и закрасил. Это же труд людей. Если кто-то это сделал, то пусть выйдет и скажет, что это он. Мы все наши активности согласуем с администрацией районов, а тут получаем такое. Ужасная ситуация!» — сказал Газизов.

В сезоне-2020/21 «Уфа» заняла 13-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, обеспечив себе место в премьер-лиге по итогам последнего тура первенства. Первый матч в сезоне-2021/22 уфимцы проведут против ЦСКА 25 июля.

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Артем Бухаев все материалы автора

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