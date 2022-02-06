Газизов: «Уфа» может приобрести еще одного футболиста, трансферная кампания не завершена»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о планах команды по работе на трансферном рынке.

«Пока еще работаем, — сказал Газизов ТАСС. — Кабутов является опытным игроком, он добавит на фланге, его игра нам нравится. Тьяго — более креативный футболист, будет в середине поля. Все, что мы хотели, сделали».

В зимнее трансферное окно «Уфа» арендовала у сербского «Пролетера» колумбийского нападающего Дилана Ортиса. Также к клубу присоединились белорусский голкипер Антон Чичкан, российский полузащитник Дмитрий Кабутов и португальский полузащитник Тьяго Родригес.

«У нас может быть еще один трансфер, поэтому трансферная кампания не завершена. Также могут быть трансферы на выход», — добавил Газизов.

Трансферное окно закроется 22 февраля.