Газизов: «Спартак» договорился по Хюсаю, но Гаттузо решил не отдавать его»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, почему клубу не удалось подписать защитника «Наполи» Эльсеида Хюсая.

«Был Хюсай, но это были параллельные переговоры, — сказал Газизов в интервью каналу Нобеля Арустамяна на Youtube. — Когда Хюсаю сделали предложение, там уже в принципе со всеми договорились. В определенный момент тренер «Наполи» Гаттузо принял решение не отдавать Хюсая. Он перевел его на левый фланг, сейчас он играет левого защитника.

Нам Хюсай был интересен, как игрок, способный закрыть много позиций. Универсальный защитник, который мог бы помочь «Спартаку». Но это все шло параллельно. Мы понимали, что здесь у нас может не получиться, поэтому шли двумя курсами. Основным моментом для нас был Мозес».

26-летний албанский защитник в текущем сезоне провел семь матчей за «Наполи» во всех турнирах и сделал один результативный пас. Ранее стало известно, что он заразился коронавирусом.