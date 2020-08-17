Газизов рассказал, чего ждет от матча с «Уфой»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов в общении с журналистами рассказал, чего ждет от матча 3-го тура чемпионата России с «Уфой», который состоится 19 августа.

— Чего ждете от матча с «Уфой»?

— Победы! — ответил Газизов (Дмитрий Гирин).

«Спартак» с 4 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» — 8-я строчка и три балла.