Газизов прокомментировал информацию о своем назначении в «Спартак»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал «СЭ» информацию о том, что он в ближайшее время может получить должность в московском «Спартаке».

— Мне ничего не известно об этом, — заявил он «СЭ». — Я сейчас еду в аэропорт, скоро вылет в Ростов. Не видел никаких новостей. Меня называют кандидатом на пост спортивного директора «Спартака»? И что? Ничего не знаю, готовлюсь к матчу с «Ростовом».

Сегодня в отставку ушел генеральный директор «Спартака» Томас Цорн. (Севастиан Терлецкий)