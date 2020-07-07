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Газизов прокомментировал информацию о своем назначении в «Спартак»

7 июля 2020, 15:49
Шамиль Газизов. Фото "СЭ"
Шамиль Газизов. Фото "СЭ"
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал «СЭ» информацию о том, что он в ближайшее время может получить должность в московском «Спартаке».

— Мне ничего не известно об этом, — заявил он «СЭ». — Я сейчас еду в аэропорт, скоро вылет в Ростов. Не видел никаких новостей. Меня называют кандидатом на пост спортивного директора «Спартака»? И что? Ничего не знаю, готовлюсь к матчу с «Ростовом».

Сегодня в отставку ушел генеральный директор «Спартака» Томас Цорн. (Севастиан Терлецкий)

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