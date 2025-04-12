Газизов ответил на вопрос о размере премиальных после победы над «Спартаком»: «Я бы заплатил хоть десятерные!»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» высказался о победе команды над «Спартаком» (2:1) в матче 24-го тура РПЛ.

«Уничтожения не было. Нам во многих моментах повезло, но мы заслужили эту победу. Какие премиальные заслужили игроки? Это наши внутренние моменты. У нас небольшие премиальные. Потянет ли на двойные? Я бы заплатил хоть десятерые! У нас нормальный, но умеренный бюджет», — сказал Газизов «СЭ».

После 24 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 47 очками. «Динамо» находится на девятом месте с 27 очками. Лидером чемпионата России сезона-2024/2025 является «Краснодар» с 52 очками.

В 25-м туре РПЛ красно-белые встретятся с «Акроном». Махачкалинцы проведут встречу с «Оренбургом».