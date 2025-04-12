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12 апреля 2025, 10:53

Газизов ответил на вопрос о размере премиальных после победы над «Спартаком»: «Я бы заплатил хоть десятерные!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Футболисты махачкалинского «Динамо» празднуют победу над «Спартаком»
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» высказался о победе команды над «Спартаком» (2:1) в матче 24-го тура РПЛ.

«Уничтожения не было. Нам во многих моментах повезло, но мы заслужили эту победу. Какие премиальные заслужили игроки? Это наши внутренние моменты. У нас небольшие премиальные. Потянет ли на двойные? Я бы заплатил хоть десятерые! У нас нормальный, но умеренный бюджет», — сказал Газизов «СЭ».

После 24 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 47 очками. «Динамо» находится на девятом месте с 27 очками. Лидером чемпионата России сезона-2024/2025 является «Краснодар» с 52 очками.

В 25-м туре РПЛ красно-белые встретятся с «Акроном». Махачкалинцы проведут встречу с «Оренбургом».

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ФК Динамо (Махачкала)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
13
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
14
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
15
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
16
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 1
9.08 17:00 Зенит – Родина 1 : 2
9.08 20:00 Спартак – Краснодар 1 : 2
9.08 20:30 Рубин – Оренбург 1 : 1
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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