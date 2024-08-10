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Сегодня, 21:55

Газизов ответил на вопрос о финансовой ситуации в махачкалинском «Динамо»

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Генеральный директор «Динамо» Шамиль Газизов ответил на вопрос по поводу финансовой ситуации в махачкалинском клубе.

«Финансовая ситуация в клубе? Хорошая. У нас достаточный бюджет для того, чтобы чувствовать себя комфортно», — заявил Газизов в эфире нового стадионного шоу «Локомотив Live» на YouTube-канале «Рейтинга Букмекеров».

После четырех туров РПЛ «Динамо» занимает 13-е место в таблице, набрав два очка.

В следующем матче махачкалинская команда сыграет в гостях с московским «Динамо». Встреча пройдет 14 августа в Москве.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Динамо (Махачкала)
Шамиль Газизов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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9.08 18:30
Пари НН – Химки
 1 : 0
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 1 : 1
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 2 : 0
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 1 : 0
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 2 : 2
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 2 : 1
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
11.08 20:00
Спартак – Ахмат
 - : -
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Максим Глушенков

Зенит

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Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

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Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

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Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

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Бителло

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И К Ж
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Евгений Марков

Факел

 2 1 0
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Динамо

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