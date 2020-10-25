Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на заявление гендиректора «Краснодара» Владимира Хашига о судействе в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ «Краснодар» — «Спартак» (1:3). По мнению менеджера «быков», судьи в данной встрече все сделали «красиво».

«Понимаю разочарование Владимира Хашига от результата, но хочу напомнить его же собственные слова после мартовской победы над «Спартаком», — сказал Газизов. (Вячеслав Короткин)

Весной «быки» победили москвичей со счетом 1:0 при судействе Сергея Лапочкина. Единственный гол кубанцы забили с пенальти — его реализовал Ари, а в добавленное время у москвичей был удален Роман Зобнин.

«Судейство не комментирую, а «Краснодар» — молодцы», — сказал тогда Хашиг.