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Газизов отреагировал на заявление Хашига по поводу судейства матча «Краснодар» — «Спартак»

15:51
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на заявление гендиректора «Краснодара» Владимира Хашига о судействе в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ «Краснодар» — «Спартак» (1:3). По мнению менеджера «быков», судьи в данной встрече все сделали «красиво».

«Понимаю разочарование Владимира Хашига от результата, но хочу напомнить его же собственные слова после мартовской победы над «Спартаком», — сказал Газизов. (Вячеслав Короткин)

Весной «быки» победили москвичей со счетом 1:0 при судействе Сергея Лапочкина. Единственный гол кубанцы забили с пенальти — его реализовал Ари, а в добавленное время у москвичей был удален Роман Зобнин.

«Судейство не комментирую, а «Краснодар» — молодцы», — сказал тогда Хашиг.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 12-й тур. «Спартак» обошел «Зенит» и другие матчи




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