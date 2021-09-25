Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, с чем была вызвана заминка с автобусом, который должен был доставить команду на матч против «Спартака».

«Что с автобусом? В тишине подают. Заговор? Нет, что вы», — заявил Газизов.

В субботу, 25 сентября, «Спартак» на своем поле примет «Уфу» в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ. Начало матча — 19.00 (мск).